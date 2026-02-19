JAPANNEXT、280Hz対応24.5型ゲーミングモニター「JN-i245G280F-HSPC6」発売　1ms・IPS・USB-C搭載で2万円台

JAPANNEXTは2月19日、24.5インチのIPSパネル搭載のゲーミングモニター「JN-i245G280F-HSPC6」を、価格.com限定で22,980円（参考価格:税込）で発売すると発表した。

新製品「JN-i245G280F-HSPC6」は、高速応答速度1ms(MPRT)と280Hzのリフレッシュレートを誇るフルHDゲーミングモニターである。IPSパネルにより、鮮やかな色彩表現と上下左右178°の広視野角を実現している。これにより、どの角度から見ても色やコントラストが変わらず、ゲームの世界に没入できるという。さらに、最大輝度400cd/m2とsRGB 100%の広色域対応で、HDR400相当の色鮮やかな映像を楽しむことが可能だ。

高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを備え、最大110mmの範囲で最適な高さに画面を調整できる。また、ピボット機能により縦画面での使用も可能で、スイーベル機能は左右各30°の範囲で動くため、自由度の高い設置が可能だ。PS5と120Hzで接続できる機能もあり、より滑らかなゲーム体験を提供している。

インターフェイスにはHDMI 2.0やDisplayPort 1.2のほか、最大65W給電可能なUSB-C端子を搭載し、ノートPCへの給電もサポートする。75×75mmのVESAマウントにより、様々なスタンドへの取り付けも可能で、2W×2のステレオスピーカーを内蔵している点も見逃せない。

製品には2年間のメーカー保証が付いており、ユーザーに安心感を提供する。さらなる詳細は、JAPANNEXTの公式ウェブサイトにて確認できる。