全8ポートPoE給電対応！ エレコムのレイヤー2マルチギガPoEスイッチで高速10Gbps通信を実現

エレコムは2月上旬、新しいレイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチを発売する。10Gモデルの「EHB-SX2B08F-PH」と2.5Gモデルの「EHB-SQ2B08F-PL」が提供され、価格は「EHB-SX2B08F-PH」が128,007円で、「EHB-SQ2B08F-PL」が78,001円。

この新製品は、全8ポートがPoE給電に対応しており、10Gモデルは最大210WのIEEE 802.3af/at/btPoE、2.5Gモデルは最大120WのIEEE 802.3af/atに対応する。PoE受電に対応する機器と組み合わせることで、電源がない場所でもネットワーク機器を設置することが可能だという。

また、10Gモデルの「EHB-SX2B08F-PH」はCat6A以上のケーブルに対応し、2.5Gモデルの「EHB-SQ2B08F-PL」はCat5eのケーブルに対応しており、高速な通信が可能だ。さらに、2つの10G対応SFP+アップリンクポートが搭載されており、別売りのSFP+モジュールを使用することでコアスイッチやサーバーと10Gで接続できるのも特徴だ。