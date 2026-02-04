このページの本文へ

オーディオファイル水準の没入型ゲームサウンド

ROG × HIFIMANのゲーミングヘッドセット登場！「ROG Kithara」2月20日よりクラウドファンディング開始

2026年02月04日 15時00分更新

文● きくち　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

　ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、平面磁界ドライバーを搭載したゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」を発売する。本製品は、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて、2月20日からプロジェクトをスタートする予定で、一般販売予定価格は53,980円。

　「ROG Kithara」は、ROG専用にカスタマイズされた100mm HIFIMAN製平面磁界ドライバーにより、高精度なサウンドを実現しているという。また、オープンバック設計により、銃声や足音を正確に描写し、臨場感あふれるゲーム体験を提供する。

　さらに、クリアなボイスコミュニケーションを実現するフルバンドMEMSブームマイクを搭載。金属製フレームや8段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、長期間の使用でも快適な装着感を維持する。

■関連サイト

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典