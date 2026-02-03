壁に貼り付くスマホスタンド登場　磁力固定で自撮り・全身撮影が一気に楽に

エレコムは2月3日、両面マグネットでスマートフォンを壁や他の磁性のある面に固定可能なMAGKEEPマグネット式スマホスタンド「モバピタselfie」を2月中旬より発売開始すると発表した。価格は2,980円だ。

この「モバピタselfie」は、両手が自由になり、角度を自在に調整できるのが特徴だ。壁や金属面にスマートフォンを磁力で固定することで、撮りたい画角を自分の思いのままに設定できる。自撮りやダンス動画、全身ショット、または座り・立ち・俯瞰など、さまざまなシーンに対応でき、「置くだけ」で理想的な画角を実現できるという。

装着したままでも違和感がなく、撮影時には安定感のあるスマホグリップとしても活躍する。また、スマホを横置きにすれば、動画の視聴にも便利なスマホスタンドとして使用可能だ。壁や端末を傷つけにくい柔らかなシリコン素材を接着面に採用しており、カラーはホワイト、ピンク、ブラックの3色から選べる。

他にも、「モバピタselfie」はMagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットで簡単に装着・着脱でき、MagSafe非対応のスマートフォンでも付属のメタルプレートを併用することで使用可能だ。ただし、ケースの材質や厚みによっては対応できない場合があるため注意が必要となる。