【AmazonスマイルSALE】ゲーミングディスプレーはコスパで選べ！ 24.5型、220Hz＆1ms＆フルHDで2万4000円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

2万円台で手に入る220Hzゲーミングディスプレー

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はベンキュージャパンのゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX251」を紹介したい。参考価格は2万7273円だが、セール期間中は12％オフの2万4000円で購入できる。

MOBIUZ EX251は、24.5型フルHDゲーミングディスプレーだ。220Hzのリフレッシュレートのほか、応答速度1ms（GtG）、ゲームジャンルに基づいて調整されたカラーモード、「従来よりも明瞭」とうたうHDRiなどが特徴となっている。

コスパの高さが魅力の一台

ユーザーレビューを見ると、「高コスパの性能」「動作の安定感や色再現性が優れている」といった好評の声が寄せられている。MOBIUZ EX251は、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを手頃な価格で買いたい人に刺さる一台だ。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！