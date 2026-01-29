最大100Wの充電出力と10Gbpsのデータ転送を実現するAnker Nanoで作業効率をアップ

Ankerは1月28日、「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を発売した。価格は16,990円。

この製品は、着脱式USB-Cハブを搭載したAnker初のドッキングステーションで、デスク周りの配線を集約し、ノートPCやその他の機器への充電やデータ転送を1台で完結することができる。また、最大3画面出力が可能で、最大10Gbpsの高速データ転送やノートPCへの最大100Wでのパススルー充電機能も備わっている。

Anker Nano ドッキングステーションには、USB-Cポート3つ、USB-Aポート3つ、HDMIポート2つ、DisplayPort、イーサネットポート、DC入力ポート、オーディオジャック、SD・microSDカードリーダーの計13ポートが搭載されている。さらに、製品上部のボタンをスライドして一部分を取り外すと、コンパクトな6-in-1のUSB-Cハブとして使用することも可能となっている。