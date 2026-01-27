あの「サガミ」とファミマが初コラボ！「みそ煮込風うどん」などエリア限定で発売

ファミリーマートでは「和食麺処サガミ」とのコラボレーション商品を、1月27日より東海地方（愛知県・岐阜県・三重県の一部・静岡県の一部）の店舗限定で発売する。

サガミ×ファミマの初コラボ！

サガミは東海地方を中心に関東、関西、北陸で162店舗を展開するが和食ファミリーレストラン。今回、ファミリーマートとの初コラボとなる。

▲「和食麺処サガミ監修 海老天とろたま丼」（748円）



サガミの人気商品「大海老天のふわたま丼」をアレンジ。海老、かぼちゃ、オクラの天ぷらに、甘辛く味付けしたとろとろの玉子を合わせている。ごま油と刻み海苔の香りが食欲をそそるという一品。

▲和食麺処サガミ監修 手羽先風タレ唐揚げ（320円）

人気サイドメニュー「自慢の手羽先」の味わいを唐揚げで再現。複数の醤油を使用した旨みのある甘辛いタレで、やみつきになる味わいに仕上げたという。

▲和食麺処サガミ監修 みそ煮込風うどん（646円）

看板商品「みそ煮込」をアレンジ。複数の味噌を使用し、しっかりとした味噌感の中に甘みや程よい渋み、魚介系だしの旨みが感じられるスープに仕上げたという。噛み応えのある特製麺との相性も抜群としている。

お家で手軽にサガミの味♪

サガミの店舗で愛されている味をより身近に、家庭で気軽に楽しめる嬉しいコラボ。

初のコラボレーションとなる商品の発売は、東海地方（愛知県・岐阜県・三重県の一部・静岡県の一部）のファミリーマート約2500店舗。お近くの方は店舗で探してみては。

（※文中の価格はすべて税込）