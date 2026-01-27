充電状況をリアルタイム表示する電力ディスプレイ付きUSB Type-Cケーブル

エレコムは1月27日、充電電力をひと目で確認できる電力ディスプレイ付きUSB Type-Cケーブルと延長ケーブルを発売した。同製品は、ブラックとホワイトの2色展開で、価格はケーブルが2,479円から、延長ケーブルが2,380円となっている。

新しく発売されたこのUSB Type-Cケーブルシリーズの最大の特徴は、コネクター部分に内蔵されたディスプレイにある。ディスプレイには、接続された機器間での充電電力がリアルタイムで表示され、充電状況を正確に把握できるという。さらに、満充電に近づくと電力値が小さくなる表示機能も搭載しており、充電の終了時期を簡単に予測することが可能である。

また、このケーブルは折り癖がつきにくく、高い耐久性を持つシリコン素材で覆われているため、取り扱いの際にも安心だ。最大240Wの電力供給を可能にするUSB Power Delivery EPR対応で、高スペックなデバイスの充電にも力を発揮する。

コネクターには金メッキピンを使用し、サビに強く信号劣化を防ぐ仕様となっている。このケーブルはRoHS指令に適合しており、環境への配慮も図られている。

ケーブル長は1mと2mが選べ、ユーザーの要求に応じた選択が可能だ。延長ケーブルも同様に、ブラックおよびホワイトの2色が用意されており、1mの長さでの提供となる。