オンライン会議での音声をクリアに！ 周囲のノイズを最大40dB低減するUSBマイクが登場

サンワサプライは、デジタルシグナルプロセッサ（DSP）ノイズキャンセリング機能を備えたUSBマイク「MM-MCTC02NC（スタンド型）」および「MM-MCTC03NC（フラット型）」を発売した。価格は「MM-MCTC02NC（スタンド型）」が13,200円、「MM-MCTC03NC（フラット型）」24,200円。

このUSBマイクは、ノイズリダクションやエコーキャンセル機能を内蔵しており、空調音や打鍵音などの周囲雑音を最大40dBまで抑えることができるという。「MM-MCTC02NC」はスーパーカーディオイドマイクを採用し、前方の音声をピンポイントでクリアに拾うことができる。「MM-MCTC03NC」はフラット型のコンパクトなデザインで、場所を選ばず設置が可能だ。

どちらのモデルもミュートボタンを搭載しており、ミュート状態をLEDで確認できる。また、USB Type-C接続に加えて、USB-A変換アダプタも付属しているため、幅広いデバイスでの利用が可能だ。さらに、3極のステレオミニプラグポートでヘッドホンやイヤホンの使用に対応しているのも特徴だ。