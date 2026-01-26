ADM Radeon RX 9070 XT搭載グラフィックボードとIntel B860チップセット搭載の小型ベアボーン登場

シー・エフ・デー販売は1月23日、ASRockブランドの新製品、「RX9070XT TCW 16GO」を発売した。また、1月30日には、小型ベアボーン「DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP」も発表される。価格は「RX9070XT TCW 16GO」が164,800円前後、「DESKMINI B860/B/BB/BOX/JP」は35,980円前後。

RX9070XT TCW 16GOは、オーバークロック対応でトリプルファンによる高い冷却性能を誇る。ホワイトカラーの筐体とLCDインフォメーションセンターが特徴で、メタルバックプレートにより基板の剛性も強化されている。

一方、DESKMINI B860/B/BB/BOX/JPは、わずか1.92リットルの省スペース設計でありながら、クアッドディスプレイ、DDR5メモリ、Thunderbolt 4に対応する。Intel Core Ultraプロセッサーを搭載しており、最大128 GBのDDR5メモリをサポート。さらに、2.5GbEの高速LANも備えている。気になった人は、製品ページより詳細を確認してほしい。