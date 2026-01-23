Azure OpenAIが利用率1位に　Amazon Bedrock、Vertex AIを抑えて選ばれた理由とは？

セキュリティ要件を満たした自社専用のAI環境を構築できる「AIプラットフォーム」。Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AIと選択肢が広がる中で、どの基盤が選ばれているのか。

Ragate（ラーゲイト）は、2026年1月19日、エンタープライズAIプラットフォームに関する調査結果を発表した。情報シス・DX推進担当505名を対象に、2025年12月に実施している。

調査の結果、利用が最も多かったのは、Azure OpenAI Service（7.5%）である。主な選定理由として、「Microsoft環境との統合性」「エンタープライズレベルのセキュリティ」「既存投資の活用」が挙げられ、特にMicrosoft 365環境を持つ企業から強い支持を得ているという。

2位となったのは、Amazon Bedrock（6.7%）だ。AWSを主要クラウドとする企業や、複数のLLMを使い分けたい企業に選択され、「サーバーレスアーキテクチャ」との親和性の高さも評価された。3位はGoogle Vertex AI（4.6%）が続き、同基盤は、Google Workspaceとの統合やGemini 1.5 Proの超長文コンテキストなどが強みである。

調査では、利用率に大きな差はなかったものの、既存クラウド環境との親和性が重視されていることがみてとれた。ラーゲイトは、「Azure環境ならAzure OpenAI、AWS環境ならBedrock、GCP環境ならVertex AIという選択が合理的であり、既存のクラウド投資とセキュリティポリシーを最大限活用できるかが成功要因になる」とコメントしている。

なお、AIプラットフォーム自体の利用率は18.8%となり、浸透の初期段階といえそうだ。