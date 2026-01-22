ハニカムメッシュデザインで3基のファン搭載！ Fractal Designの「Pop 2 Air」シリーズ登場

アスクは1月23日より、Fractal Design製PCケース「Pop 2 Air」シリーズを発売する。ソリッド、強化ガラス、アドレッサブルRGBモデルといった多様なラインナップが用意されており、価格はソリッドパネルと強化ガラスモデルが16,500円前後、RGBモデルが18,580円前後。

「Pop 2 Air」シリーズは、ハニカムデザインを採用したメッシュフロントパネルと3基の標準搭載ファンにより、効率的なエアフローを実現する。このシリーズは最大で416mmのグラフィックボードや360mmサイズの水冷ラジエーターに対応しており、ハイエンドパーツも問題なく組み込むことができる。さらに、エアガイドの装備により、グラフィックボードの冷却もサポートする。

また、メンテナンス性にも優れ、サイドパネルは工具なしで取り外しが可能で、ダストフィルターも各所に配置されている。さらに、ケーブルマネジメント用のスペースとベルクロストラップを装備し、配線管理をスムーズに行うことができるのも特徴だ。