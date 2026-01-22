最大65Wの高出力でスマートに充電を実現！ サンワサプライよりAC充電器「ACA-PD110BK」発売

サンワサプライは、最大65WのUSB Power Delivery規格に対応した、USB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ「ACA-PD110BK」を発売した。価格は7,260円。

「ACA-PD110BK」は、最大65W出力のUSB Power Delivery（PD）規格に対応しており、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで多様なデバイスの充電が可能。PPS規格にも対応し、デバイスに適した電圧や電流を自動で調整することで発熱を抑え、効率よく充電できる。また、1.8mの長いケーブルが付属しており、使い勝手の良さも魅力だ。

この製品は電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安全に使用することができる。さらに、ケーブル部分は飛び出しを抑えたデザインで、ケーブルの付け根に負担がかかりづらい設計となっている。また、ケーブルをまとめるためのバンドが付属し、持ち運びや整理時に便利となっている。