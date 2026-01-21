0.5ms応答速度と320Hzの圧倒的滑らかさ！ MSIの新作モニター「MPG 274URDFW E16M」発売

MSIは1月20日、Mini LEDバックライトと量子ドット技術を採用した新たなゲーミングモニター「MPG 274URDFW E16M」を発売する。価格は104,800円前後。

MPG 274URDFW E16Mは、1,152ゾーンのローカルディミングおよび最大輝度1,000nitにより、リアルで深みのある黒と鮮やかな色彩を実現する。また、RAPID IPSパネルを搭載し、応答速度0.5ms（GTG）を保ちながら広視野角を提供する。

さらに、AIビジョン、ナイトビジョン、G-Sync Compatible機能が搭載されており、ゲームプレイをより楽しめる仕様になっている。USB Type-C＋KVMスイッチにも対応しており、最大98Wの給電能力と周辺機器のスマートな運用が可能。画面の高さ調節や縦表示に対応している高性能スタンドも備えており、長時間の利用でも快適に作業できるのも特徴だ。