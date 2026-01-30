このページの本文へ

3月3日発売

矢沢あいコラボのヱビスビールが登場！明治時代からの“美人画”がテーマ

2026年01月30日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　サッポロビールは3月3日より、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を全国で数量限定発売します。オープン価格。

　明治時代から展開されてきた“ヱビスビールの美人画”を現代的にアップデートする企画の一環で、昨年に続き今回で3回目。「ご近所物語」「NANA」などの人気作品で知られる漫画家・矢沢あい氏とのコラボレーションとして登場します。

　デザインテーマは「新しい人生の出発」や「新しい自分」で、美人画の背景に桜の花びらを配し、門出の瞬間を表現した描き下ろしデザイン。

　中味は通常のヱビスビールと同じです。パッケージは350ml缶と500ml缶の2種類で、矢沢あい氏による描き下ろしデザインを採用しています。

　さらに、350ml缶12本をセットにしたカートン商品も展開。デザイン缶と同様に、現代的にアップデートした美人画を用いた特別仕様となっています。

　商品の発売にあわせて、描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーンや、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。また、3月には矢沢あい氏とのコラボレーションイベントを「YEBISU BREWERY TOKYO」と福岡で開催予定としており、詳細は2月頃に発表される予定です。

135年のブランドと人気漫画家が共演！

　おなじみのヱビスビールが、矢沢あいさんのイラストレーションを通じて新しい表情を見せてくれるコラボ企画です。

　春の時期に合わせた限定デザインは、日常の一杯を華やかに彩ってくれそう！　数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

©矢沢漫画制作所／集英社

※価格は税込み表記です。

