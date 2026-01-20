3画面拡張も可能！ サンワサプライからPD充電対応USB Type-C→HDMI変換アダプタ登場

サンワサプライは1月20日、USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力可能な変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」を発売した。価格は10,120円。

この製品は、USB Type-C搭載のパソコンから2台のHDMIディスプレイへ同時に映像・音声を出力できる。4K/60Hz出力にも対応し、ノートパソコンの画面を最大3画面へ拡張可能で、最大100WのPD給電に対応しており、映像出力を行いながらパソコン本体の充電も行える。

「AD-ALCMST2HDPD」は、拡張モードと複製モードの両方に対応している。拡張モードでは、ノートパソコンの画面を含む3つの画面にウィンドウを並べて表示することができ、複製モードでは、同じ画面を3つのディスプレイに表示することができる。

また、手のひらに収まるほど小型サイズで持ち運びやすく、ケーブルには、3重のシールド処理が施されており、ノイズ干渉を防ぎつつ様々な環境での使用を可能にしている点も特徴だ。