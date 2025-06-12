ヤマハのネットワーク機器をミニチュア化したカプセルトイ「ヤマハ ネットワーク機器ミニチュアコレクション」が、2025年11月末、バンダイから発売されました。1つ500円（税込）で全国のカプセルトイ自販機コーナーで購入できます（既に完売店舗あり）。

近年、ベンダーが監修したネットワーク機器のカプセルトイが話題です。幅広いベンダーと連携した「手のひらネットワーク機器（企画エーピーコミュニケーションズ/販売ターリン・インターナショナル）」シリーズは累計販売数が40万個を超え、バッファロー監修の「手のひらWi-Fiルーター（販売ターリン・インターナショナル）」も登場しています。

この流れで、長年愛されてきたヤマハのネットワーク機器がカプセルトイ化するのも必然でしょう。本記事では、編集部に届いた「全5機種」のカプセルトイを眺めながら、ヤマハネットワーク機器の名機を振り返ります。第2弾が出るなら何が選ばれるかも妄想していますので、最後までお付き合いください。

RT100i：ヤマハのネットワーク機器はここから始まった

1台目は、ISDNリモートルーター「RT100i」です。インターネット黎明期の1995年に発売されたヤマハルーターの初代モデルであり、ヤマハのネットワーク機器の“祖”になります。

RT100iは、デジタル音声処理技術から生まれたLSI（大規模集積回路）の応用製品として開発されました。自社製造のチップを組み込むことで既存ルーターの価格を覆し、シンプルなコマンドラインインターフェースで多くのファンを獲得しています（参考記事：実は“無謀な挑戦”だったルーター開発 ヤマハネットワーク製品の30年と2025年新製品を振り返る）。

カプセルトイを見てみると、正面だけではなく、背面のスイッチを含めて完全再現されています。細かいですが、ロゴが音叉のないシンプルなデザインの時期ですね。

RTA50i：ヤマハネットワーク機器を象徴する名機

2台目は、1998年に発売された個人・SOHO向けのISDNリモートルーター「RTA50i」です。ISDN全盛期の中で、インターネットに簡単につながる「オールインワン・ルーター」として登場しました。

特徴は何といっても「キュービックスタイル」と呼ぶ黒い立方体のデザインです。ピアノのように鏡面塗装された筐体が当時話題になりました。ヤマハルーターをコンシューマにまで広げた象徴的な機種であり、2016年に開催された「ルーター総選挙」でも1位に輝いています。

カプセルトイでもユニークな筐体がそのまま。RTA50iだけ底部にあるスイッチで光る特別仕様で、開発サイドの思い入れが伝わります。製品ラベル（背面）も忠実に再現されていますね。