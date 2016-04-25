なぜ大型化しなかった？ ヤマハがWi-Fi 7 AP「WLX333」「WLX232」で選んだ現実解

ヤマハは6月2日、Wi-Fi 7対応の無線LANアクセスポイント「WLX333」「WLX232」の製品情報を公開した。両機種は、従来機からサイズと重量を大きく変えずに置き換えやすい設計を重視し、現場導入で求められる施工性と運用性を両立した点が特徴だ。

公開資料によると、発表時期が6月となった背景には、筐体の大型化や重量増を避けつつ、Wi-Fi 7に必要な性能を成立させるための開発期間があったという。ヤマハは、天井設置時の高所作業安全や落下防止対策の厳格化を踏まえ、従来機から大きく条件を変えずに入れ替えられることを優先した。WLX333とWLX232は、最新規格への追従だけでなく、現場での交換作業のしやすさを重視した製品群だ。

外観面では、波打つウエーブ形状とブラックスケルトンのデザインを採用する。内部アンテナの配置に必要な厚みを、必要な部分に集約することで、全体を無駄に厚く見せない構造とした。オフィスや店舗の天井に設置しても空間に溶け込みやすく、機能性と意匠性を両立する仕上がりだという。

仕様面では、接続端末の多くが2×2構成で足りる実態を踏まえ、アンテナも2×2に絞った。WLX232のLANポートは2.5GBASE-Tで、Wi-Fi 7の魅力を単純な最高速度競争ではなく、MLO（Multi-Link Operation）やPreamble Puncturingによる混雑環境下での安定通信に置く。さらに、WLX333とWLX232は新しい共通マウントパネル設計を採用し、将来モデルも含めて工事負担を抑える方針だ。

両機種の実機は、6月10日から開催されるInterop Tokyo 2026のヤマハブース（小間番号4H13）で確認できる。導入を検討する際は、用途に応じたWLX333とWLX232の違いを踏まえ、販売店やヤマハの案内を確認するのがよいという。