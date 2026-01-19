山手線16日の運転見合わせ、詳細原因はいまだ調査中。田町駅の工事に関連か

停電の発生、田町駅の改良工事に関連

2026年1月16日未明、山手線と京浜東北線が新橋〜品川間で停電し、始発からおよそ10時間にわたって運転を見合わせた。JR東日本の公式発表によると、影響を受けた乗客はおよそ67万人で、体調を崩した乗客も15名確認されている。

同社の公式発表によれば、停電は、田町駅で行われていた改良工事に関連していたという。同社によれば、工事中は架線設備への送電を停止し、線路上空でタワークレーンを使った資機材搬入作業が行われていた。

作業完了後、送電を再開したところ停電が発生したため、運転を見合わせた。復旧作業では、検電接地装置（作業員の安全を確保するため、架線の電圧を確認し、必要に応じて電気を地面に逃す装置）を「開放」操作。

その後、京浜東北線では送電を開始して運転を再開したが、山手線で試送電を実施した際、京浜東北線の検電接地装置から発煙が確認されたため、再び送電を停止し、運転を見合わせた。

最終的に、山手線は同日13時08分、京浜東北線は12時45分に全線で運転を再開した。停電の直接的な原因については公式発表で「何らかの不具合」とされ、詳細は現在も調査中としている。