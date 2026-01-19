強力マグネット搭載でどこでも安定設置！ PoE+給電と高速通信が可能な新型スイッチングハブが登場

サンワサプライは、ギガビット対応でPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」と「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を1月19日に発売した。価格は「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」が23,100円、「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」が37,400円。

「LAN-GIGAPOE55」と「LAN-GIGAPOE85」は、設置性や放熱性、静音性に優れた設計が施されている小型のスイッチングハブだ。マグネット付きの金属筐体で、スチール製のキャビネットやデスクにしっかりと固定することができる。

また、高出力に対応しており、LAN-GIGAPOE55モデルは最大60W、LAN-GIGAPOE85モデルは最大130Wまでの給電が可能。全ポートで1Gbpsの高速通信を実現しており、大容量のデータ転送にも対応する。さらに、静音ファンレス仕様となっており、静かな環境でも使用できるのが特長だ。