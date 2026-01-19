intel B760 チップセット搭載！ GIGABYTEからMicro-ATX マザーボード「B760M DS3H DDR4 GEN5」発売

GIGABYTEは1月23日、Amazon限定モデルのMicro-ATXマザーボード「GIGABYTE B760M DS3H DDR4 GEN5」を発売する。価格は14,800円。

「B760M DS3H DDR4 GEN5」は、Intel B760チップセットを搭載し、DDR4 XMPメモリやPCIe 5.0 x16帯域に対応したMicro-ATXマザーボードだ。

このマザーボードは、6+2+1フェーズのデジタル電源設計を採用し、VRM用ヒートシンクにより冷却性能を強化している。また、EZ-LatchによるPCIe x16スロットのクリックリリース設計や、リアUSB 3.2 Gen.2 Type-C (10 Gbps)にも対応。オーディオはRealtek 高音質仕様で、2.5GbEの有線LANや複数の画面出力に対応したD-Sub端子を含む4画面出力端子を備えている。