ジュニアアイドルとしてデビューし、グラビア界の登竜門「日テレジェニック 2013」に選ばれたことでも知られる末永みゆ（すえなが・みゆ）さんが、約8年ぶりのDVD「オトナ宣言（30）」（発売元：竹書房、収録時間：124分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2022年6月にアイドルグループ「アイロボ」を卒業して以降、舞台を中心に活躍を続けていた末永さん。グラビアに関してはずっと沈黙を続けていたが、30歳という節目で芸能活動の原点を見つめ直す意味でも復帰を決めたという。心待ちにしていたファンは非常に多く、イベントの参加チケットが完売したのは言うまでもない。

――まさか再びイメージDVDを出すとは……感涙です！

【末永みゆ】 ファンの方々からもいろいろな意見が寄せられましたが、「なにも変わらないね」と言ってくれたのが一番うれしかったです。彼氏（＝視聴者）との南国旅行をテーマに、9月に沖縄本島でロケが行われました。

――シーンの紹介を。

【末永みゆ】 競泳水着を着てプールで泳いだり、朝ベッドでイチャイチャを始めたり、レオタードで柔軟体操をやってみたり。グラビアあるあるの洗車シーンも、人生で初めて挑戦しました！

――オススメは？

【末永みゆ】 ブランチに誘って海辺を散歩するシーンです。途中で服を脱いでランジェリーを披露するのですが、大人っぽさを意識しながらカメラと向き合いました。過去映像でもあまり見せていない姿なので、ぜひ楽しんでほしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【末永みゆ】 グラビアに力を入れたいなと考えています。先輩方からは「30代になると痩せにくくなるから大変だよ」と言われますが、健康に気を配りながら体型キープをがんばります。

YouTubeの公式チャンネルでは、「初めて撮影の裏側をお見せします」と今作のメイキング動画が配信されているので要チェック。復帰第2弾のDVD「僕らの夏が終わらなかった理由」も3月10日にリリース予定だ。アイロボについては、周年ライブなどのときだけスポット参戦中。2月8日に開催される「星名はる生誕祭＆アイロボ10周年ライブ」に出演するので、紹介ページで確認してほしい。