親しみやすさと透明感のあるビジュアルが魅力の小日向結衣（こひなた・ゆい）さんが、15th DVD「肉感接写」（発売元：竹書房、収録時間：156分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

下北沢にあるBAR「and merry.」でも働く小日向さんだが、11月には3rd写真集「スーパーエロチカXXX」も発売され、グラビア活動も勢いに乗ってきたところ。7月に都内のスタジオで撮影された15th DVDは、至近距離からのカメラワークが特徴の人気シリーズである。

――撮影はいかがでしたか？

【小日向結衣】 全チャプターでこんなに接写された経験はなかったし、いつも以上に生っぽさやリアル感を表現した映像に仕上がったと思います。DVDジャケットもショート丈のニットにヒョウ柄のビキニですが、いろいろな角度からの接写で攻めています。

――オススメは？

【小日向結衣】 前開きタイプの競泳水着のシーンです。オイルマッサージの様子が接写されているのですが、肌のテカテカ感だけでなく、胸やお尻の迫力もすごいです。普段と違った雰囲気を楽しんでもらえると思います。

――ほか注目は？

【小日向結衣】 逆バニーの衣装で魅せるシーンです。レザー素材の小さな水着でしたが、肌の露出で挙げるなら今作では一番じゃないかと。ローアングルからの接写がある点でも推したいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【小日向結衣】 基本的にはグラビアありきで。そこから新しい仕事に繋げて、活動の幅を広げていけたらなと考えています。SNSも実は苦手なほうなのですが、がんばって運用してフォロワーを増やしたいです。

and merry.での活動については、2月21日に下北沢で開催される「カムチンカレーフェス」に参加する予定。「オーナーの鎌田紘子ちゃん主催で、怪談やお笑い、撮影会がギュッと詰まったフェス。私もDJをやるので、ぜひ来てほしいです」と呼びかけた。