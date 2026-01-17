SNSの総フォロワー数は100万人超。コスプレヤーとして絶大な人気を誇る尊みを感じて桜井（とうとみをかんじてさくらい）さんが、1st写真集「尊在証明」（発行元：双葉社、定価：4400円）の発売記念イベントを1月12日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

独特の名前と圧倒的なビジュアルで、コミケなどで多くのファンを虜にする桜井さん。美少女フィギュアが大好きなことでも知られるが、待望の1st写真集は自身をフィギュアに見立て、いろいろな衣装やシチュエーションで魅せるというのがコンセプト。グラビアらしい1冊に仕上げられている点が特徴である。2025年秋に都内近郊のホテルやサウナ施設でロケが行われたという。

――ロケはいかがでした？

【尊みを感じて桜井】 カメラマンの方とも以前からの知り合いですし、和気あいあいとした雰囲気のなかで取り組めました。私が自由奔放すぎるので、突然スタジオを走り回って「どこに行っちゃったんだ？」とみなさんを困らせたのが思い出です（笑）。

――どんな写真を撮りましたか？

【尊みを感じて桜井】 フィギュアケースに入った花嫁をイメージしてウエディングドレスを着たり、ホテルの部屋でボンデージ衣装でキメたり、ベビードールを頭からかぶった可愛い写真があったり。1人じゃできないことをスタッフの方々と力を合わせてがんばりました。

――お気に入りは？

【尊みを感じて桜井】 表紙にもなっていますが、バスルームで撮った写真です。髪を結い上げてバックショットも披露しているのですが、人の背中とかを見るのがすごく好きなの……。自分を見てほしいと言ったら恥ずかしいですが、ぜひご覧になってほしいです。

――ファンからの評判は？

【尊みを感じて桜井】 いつもウィッグをかぶったりとか、基本的にコスプレイヤーのイメージが強いので、「生身でもこんなに尊いんだ」という声をいただけました。そこは素直にうれしいです。

各方面からオファーが舞い込んでいることもあり、「人に頼れる部分（連絡まわりなど）は任せて、一緒にいいものを作っていくことを2026年の目標にしたい」とコメント。実は声がめちゃくちゃ可愛いとも言われる桜井さんなので、「声の仕事にも挑戦してみたい」と抱負を述べた。