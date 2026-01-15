タルタルザンギ×バーグ復活！びくどんに「ごはんが進む」ガッツリ系限定メニュー

びっくりドンキーは1月21日より、ハンバーグと相性の良いおかずを組み合わせたメニューとして、「タルタルザンギ」と「回鍋肉」の2種類を期間限定で展開します。

「タルタルザンギ」「回鍋肉」×ハンバーグ復活

「タルタルザンギ」「回鍋肉」を使用したハンバーグメニューは昨年も登場したもので、今年も復活。



「ごはん、すすむ、すすむ。」というコンセプトで、普段は味わえない組み合わせを楽しめる商品として、ジューシーなザンギにタルタルソースを合わせたメニューと、味噌感を高めた回鍋肉がラインアップされています。

▲タルタルザンギ＆ハンバーグディッシュ S1480円 M1660円 L1970円

「ザンギ＆ポテト」のジューシーなザンギに、タルタルソースがかかったメニューです。タルタルソースにはトマトを使用しており、さっぱり感が特徴といいます。

ハンバーグには、びっくりドンキーオリジナルのハンバーグソースをかけることでチキン南蛮のような味わいとなり、ご飯が進む一品としています。

▲回鍋肉＆ハンバーグディッシュ S1560円 M1740円 L2050円

キャベツ、ピーマン、赤ピーマン、黄ピーマンなどの彩り豊かな野菜と豚肉を、白米に合う味付けの味噌ダレで仕上げた回鍋肉を組み合わせたディッシュです。今年はさらに味噌感を高めた仕立てとされています。

また、鉄板で提供されるステーキタイプも用意されています。

▲タルタルザンギ＆ハンバーグステーキ S1320円 M1500円 L1810円

▲回鍋肉＆ハンバーグステーキ S1400円 M1580円 L1890円

びっくりドンキーの冬恒例企画が今年も登場！

ハンバーグに加えて、タルタルザンギと回鍋肉というごはんが進みそうなおかずを一緒に楽しめる内容となっています。特に今年は、回鍋肉の味噌感がアップしており、さらにコクのある味となっているそうです。

寒い時期に、しっかりしたメニューを食べたい気分の時にチェックしてみたくなる企画です。

※価格は税込み表記です。