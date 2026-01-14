「牛すき鍋」や「ローストビーフ重」など1.5倍増量！和食さとで満腹なキャンペーン

和食さとは、1月16日～2月3日の期間、「1.5倍増量無料キャンペーン」として定番メニューや一品料理の計6品を対象に、価格据え置きで内容量を1.5倍にして提供します。
人気商品の「牛すきうどん鍋定食」、「ローストビーフ＆ステーキ重（単品）」と「牡蠣フライ（単品）」の3品と、人気の一品料理「若鶏の唐揚げ」、「焼ぎょうざ」と「ポテトフライ」の3品が対象商品です。
＜1.5倍増量無料キャンペーン＞
■期間：1月16日～2月3日
■対象商品
・牛すきうどん鍋定食 1758円
特製の割り下を使用した牛すきうどん鍋定食で、キャンペーン期間中は肉の量を通常より1.5倍にして提供します。
・ローストビーフ＆ステーキ重（単品） 1703円
ローストビーフとステーキを組み合わせた丼メニューで、キャンペーン期間中はローストビーフとステーキの量を1.5倍にします。単品メニューとして提供されます。
・牡蠣フライ（単品） 1263円
通常4個で提供している牡蠣フライを、期間中は6個に増量します。
・若鶏の唐揚げ 548円
通常5個の唐揚げを、キャンペーン期間中は8個に増量します。
・焼ぎょうざ 438円
通常6個の焼ぎょうざを、期間中は9個に増量します。
・ポテトフライ（ケチャップ＆マヨ／アボカドソース） 438円
ポテトフライは内容量を1.5倍にして提供します。ソースはケチャップ＆マヨ、またはアボカドソースから選べます。
和食さと「1.5倍増量無料キャンペーン」
定食も一品料理もボリュームアップ！
今回の増量キャンペーンでは、鍋定食や肉料理、揚げ物に加え、サイドメニューとして注文されることの多い一品料理も対象となっています。
普段からよく注文されているメニューが、そのままの価格でボリュームアップするうれしい企画。
定食だけでなく、一品料理も対象に含まれているので、家族や友人と一緒に食事をする場面でも利用しやすい内容です。期間中に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。