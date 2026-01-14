「牛すき鍋」や「ローストビーフ重」など1.5倍増量！和食さとで満腹なキャンペーン

和食さとは、1月16日～2月3日の期間、「1.5倍増量無料キャンペーン」として定番メニューや一品料理の計6品を対象に、価格据え置きで内容量を1.5倍にして提供します。



人気商品の「牛すきうどん鍋定食」、「ローストビーフ＆ステーキ重（単品）」と「牡蠣フライ（単品）」の3品と、人気の一品料理「若鶏の唐揚げ」、「焼ぎょうざ」と「ポテトフライ」の3品が対象商品です。



＜1.5倍増量無料キャンペーン＞

■期間：1月16日～2月3日

■対象商品

・牛すきうどん鍋定食 1758円

特製の割り下を使用した牛すきうどん鍋定食で、キャンペーン期間中は肉の量を通常より1.5倍にして提供します。

・ローストビーフ＆ステーキ重（単品） 1703円

ローストビーフとステーキを組み合わせた丼メニューで、キャンペーン期間中はローストビーフとステーキの量を1.5倍にします。単品メニューとして提供されます。

・牡蠣フライ（単品） 1263円

通常4個で提供している牡蠣フライを、期間中は6個に増量します。

・若鶏の唐揚げ 548円

通常5個の唐揚げを、キャンペーン期間中は8個に増量します。

・焼ぎょうざ 438円

通常6個の焼ぎょうざを、期間中は9個に増量します。

・ポテトフライ（ケチャップ＆マヨ／アボカドソース） 438円

ポテトフライは内容量を1.5倍にして提供します。ソースはケチャップ＆マヨ、またはアボカドソースから選べます。

和食さと「1.5倍増量無料キャンペーン」

定食も一品料理もボリュームアップ！

今回の増量キャンペーンでは、鍋定食や肉料理、揚げ物に加え、サイドメニューとして注文されることの多い一品料理も対象となっています。



普段からよく注文されているメニューが、そのままの価格でボリュームアップするうれしい企画。

定食だけでなく、一品料理も対象に含まれているので、家族や友人と一緒に食事をする場面でも利用しやすい内容です。期間中に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。