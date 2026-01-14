3スロット対応！ SDからコンパクトフラッシュまで高速データ転送を実現するカードリーダーが登場！

エレコムは、SD、microSD、そしてコンパクトフラッシュの3種類のメモリーカードに対応する、新しいメモリーカードリーダー「MR3-C30BK」を1月中旬より発売すると発表した。価格は2,180円。

この製品は、UHS-Iに対応し、最大104MB/sでデータ転送が行えるSD/microSD用スロットと、Type Iに対応し、最大167MB/sでデータ転送が行えるコンパクトフラッシュ用のスロットを備えている。また、USB 5Gbps対応のUSB-Aコネクターを採用しており、パソコンに接続することでデジタルカメラの高解像度写真や大容量動画ファイルもスムーズに取り扱うことができるという。

ドライバー不要でパソコンのUSBポートに差し込むだけで使用でき、サイズは幅約89×奥行約28×高さ約15mm、重量は約52gで、持ち運びに便利なスリムでコンパクトな設計となっている。取り回しやすい約50cmの一体型ケーブルが付属しており、どこにでも簡単に持ち運ぶことができるのも特徴だ。