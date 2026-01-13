スリムでコンパクト！高画質8K・4K/120Hzを実現するウルトラハイスピードHDMIケーブル登場

サンワサプライは1月13日、「ウルトラハイスピードHDMI正規認証品」である「KM-HD20-USシリーズ」を発売した。価格は3,630円から5,170円。

「KM-HD20-USシリーズ」は、8K映像および4K/120Hzの高画質・高応答性を実現可能なHDMIケーブルだ。高帯域幅48Gbpsの伝送性能を持ち、Dynamic HDRやeARCなどのフォーマットに対応する。HDMI 2.1に準拠し、電磁波耐性と互換性の評価基準をクリアしている。

金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低減するとともに、経年劣化を防ぎ、長期間の安定した信号伝送を可能にするという。また、スリムな端子部分やケーブル部分を柔軟にした設計により、狭いスペースでも取り回しが容易であるため、スマートな配線が可能となっている。さらに、0.5 mから2 mまでの長さが選択できるため、多様な設置環境に応じた選択ができるのもポイントだ。