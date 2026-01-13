GIGABYTEの最上位マザーボード登場！24+2+2フェーズ・デジタル電源で高い安定性を実現

GIGABYTEより、最新マザーボード「GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP」が1月16日に発売される。この最上位モデルには、AMD X870E チップセットが搭載されており、予想市場売価は228,000円。

GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOPは、24+2+2 フェーズ・デジタル電源設計をはじめ、VRM 用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guard XTREMEが搭載され、効率的な熱管理を実現している。また、ボタン式で簡単に取り外しが可能なPCIe x16 & x8スロットや、ネジ無し設計のM.2コネクタなど、組み立てやすい設計になっている。

また、DDR5 EXPO & XMP に対応しており、Wi-Fi 7およびBluetooth 5.4による最新の無線通信技術が含まれている。接続面でも、リアのUSB4 Type-Cをはじめ、フロントのQC対応65W出力のUSBポートなど、多様なインターフェースが用意されている。10 GbE + 10 GbEの有線LANや、USB Type-Cディスプレイ端子もそなえている。