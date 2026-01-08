TikTokのフォロワーは17万人を突破。看護師とグラドルの二刀流で活躍する冴島なな（さえじま・なな）さんが、2nd DVD「肉感接写」（発売元：竹書房、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年デビューの新人としては、すごい勢いで人気を伸ばしている冴島さん。特にTikTok LIVEでの雑談や歌の披露で多くのファンを魅了している。8月に千葉県の鴨川で撮影された2nd DVDは、至近距離からのカメラワークが特徴の人気シリーズである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【冴島なな】 前開きタイプの競泳水着を着ているところをローアングルから狙ったり、ベッドで着替えたり、バスタブに入って体を洗うところを接写したり。タイトル通りですが、肉感をじっくり観察できるようになっています。

――オススメは？

【冴島なな】 ボーダー柄の水着で部屋でエクササイズをするシーンです。透明の椅子に座って一生懸命に体を動かすのですが、胸やお尻のむちむち感や水しぶきを楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【冴島なな】 紐みたいに細い赤のランジェリーで魅せるシーンです。初めて着るタイプの衣装でしたが、ローアングルからの下乳もすごいし、目隠しされる展開はフェチの方にも刺さると思います（笑）。

――2025年は大活躍でしたね。

【冴島なな】 4月にデビューして2本もDVDリリースができて、「TRE Taipei Red Expo」参加で台湾にも行けて、撮影会にも出ていたので、本当にグラビアで駆け抜けた1年でした。2026年はグラビアはもちろん、SNSにも力を入れていきたいです。

1月31日には、個人撮影会を開催する予定。用意される枠がすぐ埋まるほど人気が高いので、予約受付が始まる1月17日の20時は要チェック。これだけ可愛くてファンが多ければ、目標に掲げている紙の写真集も射程圏内と言えそうだ。