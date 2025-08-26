「すべてを癒す万能乳」を謳う87cm・Gカップが推しポイント。看護師としても働いている冴島なな（さえじま・なな）さんが、1st DVD「下乳の女神様」（発売元：竹書房、収録時間：171分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま26歳の冴島さんは、今年4月からグラビア活動をスタートさせた注目の新人。「ミスFLASH 2026」選考オーディションにも参加し、セミファイナリストに選出される成果を上げた。4月に都内近郊で撮影された1st DVDは、実際の冴島さんそのまま、ナースと患者（＝視聴者）の物語である。

――どんな展開ですか？

【冴島なな】 入院中の患者さんの面倒を見るうちに交際に発展し、デートで温泉旅館に行ったりする流れになっています。オペ室なども備えた本格的な病院のスタジオを利用しているし、想像が掻き立てられるシーンも多いと思います。

――オススメは？

【冴島なな】 海に遊びに行くシーンです。4月のロケなのでまだ肌寒かったですが、赤のビキニを着て元気に走り回るところは、今作のなかで最も下乳が揺れているんじゃないかと。特に美しい胸の丸みに注目してほしいです。

――ファンから評判がよかったのは？

【冴島なな】 旅行で患者さんとの仲が深まり、旅館の和室で「くっついて寝たいな」と一緒に布団に入るところです。演技に感情を込めたシーンだし、撮影も楽しみながら取り組めました。

――デビューしてまだ数ヶ月。これからの目標は？

【冴島なな】 雑誌に載りたいとか、紙の写真集を出したいとか、いろいろ目標はあるのですが、オーディションなどにも参加することでグラビア界を盛り上げていきたいと考えています。アニメやコスプレが好きなので、えなこさんが憧れです。

8月31日にツインメッセ静岡で開催される「コスホリック42」にも、サークル名「冴島なな」で参加する予定。「地元の静岡での初イベント。グッズを作って販売するので、ぜひ遊びに来てほしいです」と来場を呼びかけた。