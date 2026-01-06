篠原修司のアップルうわさ情報局 第2383回
春には新しいSiriがリリース
アップルのAI戦略、2026年に反転攻勢か 慎重路線が評価
2026年01月06日 20時00分更新
アップルの人工知能（AI）戦略は2026年に成果を上げ始める可能性があるという。米メディアThe Informationが12月30日に報じた。
同紙によると、アップルはOpenAI、グーグル、メタなどの競合他社がデータセンターやチップ、大規模言語モデルのトレーニングに数千億ドルを投資している一方で、AI関連への投資を抑制している。
このアップルの慎重なアプローチは、競合他社のAIと比べてSiriが大きく遅れているとして批判を招いていた。
ところが、現在はAI関連の支出に対する市場の見方が変わりつつあるという。その収益構造において、これまでの巨額の投資を正当化できるのかという疑問が出てきているのだそうだ。
これまで設備投資を抑えてきたアップルは現在、1300億ドル以上の現金と有価証券を保持しており、これによりAI新興企業の評価額が下がった場合に買収や提携を行う選択肢を持てるようになったという。
さらにアップルは2026年春に長らく期待されている刷新されたSiriのリリースを予定している。新しいSiriはより会話的になり、複数のステップにわたるタスクを完了できるようになるとのことだ。
このSiriの改良には、グーグルのGeminiが採用されるとみられている。Gemini採用の背景には、アップル社内で大規模言語モデルの独自開発はコスト的に見合わないという考え方が反映され始めているからだそうだ。
さらに、iPhoneの存在も重要になってきているという。他のAI企業がスタンドアロンのアプリやウェブサービスに依存している一方で、アップルはシステムレベルの統合を通じてiPhoneというデバイスに同社のAI機能を直接配信することが可能だ。
ユーザーがすでにiPhoneというハードウェアを持っているということが、他社と比べてアップルが非常に強力な足場を築いていることになるという。
アップルはこれまでAI開発で出遅れていたが、その慎重な戦略こそが同社が先見の明を持っていたことの証なのかもしれない。
この連載の記事
-
第2383回
iPhoneiPhone 17 Pro／Pro Max、充電中にスピーカーからノイズ発生か
-
第2382回
iPhoneアップルがテストしていた？ iPhone 5cカラーのAirPodsがリーク
-
第2381回
iPhoneアップルに猶予 中国製半導体関税、実質影響は2027年以降
-
第2380回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」2026年秋発売か 中国リーカーが新情報
-
第2379回
iPhoneソニー独占が崩れる？ iPhone 18のカメラセンサー、サムスンが米国生産か
-
第2378回
iPhoneアップル、折り目が見えない折りたたみ式iPhoneをテスト中か
-
第2377回
iPhoneiPhone 18、2026年2月に試作生産開始か Proのデザインはすでに確定とのリーク
-
第2376回
iPhoneアップル、低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉投入か
-
第2375回
iPhone折りたたみiPhone、2400万画素の“画面下カメラ”搭載か
-
第2374回
iPhoneiPhone衛星通信が大進化？ アップル、5つの新機能を開発か
- この連載の一覧へ