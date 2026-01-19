前回に引き続き、CES 2026におけるAMDの発表について解説しよう。今回はEmbedded（組み込み）向け製品の話である。

RyzenシリーズをそのままEmbeddedに転用

NPUを搭載することで差別化

もともとAMDは以前からRyzen/EPYC製品を組み込み向けに転用していた。これはインテルがいくつかのCoreシリーズプロセッサーにEmbedded向けの仕様を提供していたのと同じやり方である。

ただしAMDの場合、Ryzen Embeddedは基本Ryzenと同じ構成で、コア数や動作周波数、TDPなどが微妙に異なる程度であり、あとは長期供給保障や動作温度範囲などに違いがあるだけだ。対してEPYC Embeddedは、ほとんどのものはEPYC製品ラインと共通だが、独自のパッケージを持つものもある。

さて、今回CESのタイミングで発表されたのはRyzen AI Embedded Processorである。Ryzenという名称からわかるようにこれはRyzenシリーズをそのままEmbeddedに転用した形であるが、従来製品と大きく異なるのはRyzen AIシリーズ、つまりNPUを搭載した製品ということだ。

構成としてはZen 5 CPUとRDNA 3.5、およびXDNA 2 NPUを搭載して4nmプロセスで製造されているということで、ベースとなるのはKrackan PointのRyzen AI 300シリーズになる。