篠原修司のアップルうわさ情報局 第2382回

第1世代AirPods

アップルがテストしていた？ iPhone 5cカラーのAirPodsがリーク

2026年01月05日 20時00分更新

文● 篠原修司

リーク画像の一部

　アップルがiPhone 5cのようなカラフルなデザインの充電ケースを装着したAirPodsをテストしていたことが明らかになった。アップル製品コレクターのKosutami氏がXで12月25日にリークした。

　同氏は「アップルがiPhone 5cカラーの第1世代AirPodsをテストしていた」という内容とともに、鮮やかなピンクとイエローのAirPods用充電ケースの写真を公開した。

　こうしたカラーバリエーションのモデルが登場するかは分からないが、リークが事実であればアップルは何年も前からAirPodsの多色展開を検討していたことが分かる。

　個人的な感想を言えば、色味の好き嫌いはあるだろうが、白と比べて行方不明になりにくそうなところを評価したい。

　なお、Kosutami氏は2023年にも同様のテスト版のAirPodsの写真をリークしたことがある。

