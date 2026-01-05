篠原修司のアップルうわさ情報局 第2382回
第1世代AirPods
アップルがテストしていた？ iPhone 5cカラーのAirPodsがリーク
2026年01月05日 20時00分更新
アップルがiPhone 5cのようなカラフルなデザインの充電ケースを装着したAirPodsをテストしていたことが明らかになった。アップル製品コレクターのKosutami氏がXで12月25日にリークした。
同氏は「アップルがiPhone 5cカラーの第1世代AirPodsをテストしていた」という内容とともに、鮮やかなピンクとイエローのAirPods用充電ケースの写真を公開した。
こうしたカラーバリエーションのモデルが登場するかは分からないが、リークが事実であればアップルは何年も前からAirPodsの多色展開を検討していたことが分かる。
個人的な感想を言えば、色味の好き嫌いはあるだろうが、白と比べて行方不明になりにくそうなところを評価したい。
なお、Kosutami氏は2023年にも同様のテスト版のAirPodsの写真をリークしたことがある。
Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternalpic.twitter.com/Y2wzZTxgLC— Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025
Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.— Kosutami (@Kosutami_Ito) May 30, 2023
Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)
And it’s been cancelled. #appleinternal#Applepic.twitter.com/AaQqrJZbSr
この連載の記事
この連載の一覧へ