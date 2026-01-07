バラエティー番組でも人気を見せる高梨瑞樹（たかなし・みずき）さんが、16th DVD「不良教師」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：161分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうど1年ぶりのリリースとなった今作は、9月に千葉県のほうで撮影された映像。タイトルそのままだが不良教師という役柄なので、廃校を利用したロケーションが含まれる点が特徴である。

――美人教師とかではなく、不良教師なのがおもしろいですね。

【高梨瑞樹】 まずはお風呂のシーン！ 全部アドリブなのですが、固定カメラをセットして自撮りした写真を気になる生徒（＝視聴者）に送りつけたりします。監督さんにも「もう（誘惑の）教科書だよ」と褒めていただきました。

――校舎を利用したシーンもあるそうですね。

【高梨瑞樹】 放課後の教室でノースリーブニットを捲りながら「Fカップ、見たことある？」と生徒を誘惑したり、体育館で跳び箱をやったら腰を痛めてマッサージをさせたり、いろいろなことをやりましたね。

――ファンから評判がよかったのは？

【高梨瑞樹】 生徒の要望で制服を着させられるシーンです。猫耳＆ルーズソックスでギャル感もあるし、「もう恥ずかしいんだけど、これ」と言いながらポーズをキメています。カメラに向かってキスをする展開も、あだ名が「みずきっす」ですからファンの方々のハートに刺さったのだと思います。

イベント開催が28歳の誕生日当日だったこともあり、全国のファンから寄せられた大きな花輪に囲まれて会場も大賑わい。「28歳になったので大人の魅力を出せる1年にしたい」と誓った。1月31日には、大阪の「チャンス撮影会」への参加も決定したので、関西方面のファンは要チェックだ。