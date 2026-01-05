バストは93cm・Iカップ。現役女子大生グラドルの小野たまり（おの・たまり）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま22歳の小野さんは、2025年春にグラビアに強い事務所「R・I・P」に入った期待の新人。フレッシュ感があってとても可愛いので、撮影会でも次々とファン（通称：たまらー）を増やしている。1st DVDは9月に宮古島で撮影されたもので、彼氏（＝視聴者）との南国旅行をテーマにした映像である。

――ロケはいかがでしたか？

【小野たまり】 宮古島に行くのも初めてだったし、いろいろなことが新鮮で楽しかったです。恋愛のシチュエーションをあれこれ考えながらカメラと向き合っていたのですが、ちょっと天然キャラという設定だったので、いじられるシーンとかを撮ったのも思い出です。

――どんなシーンが楽しめますか？

【小野たまり】 車窓から海を眺めるシーンから始まり、シートベルトを使った「パイスラ」があったり、真っ赤なビキニを着てビーチではしゃいだりしました。彼氏とバドミントンやランニングで勝負するシーンでは、負けてしまってメイド服を着て部屋を掃除させられたりも。

――お気に入りは？

【小野たまり】 バスルームで淡いピンク色の水着でシャワーを浴びるシーンです。バスタブの縁でお尻をプリプリさせるところが可愛く撮れていると思います。後半のほうにある全身にオイルを塗ってダンスをするシーンも、揺れがすごいのでオススメです。

――ほか注目は？

【小野たまり】 やっぱりDVDジャケットにも採用された競泳水着姿です。庭にあるプールで準備体操をして泳いだりするのですが、前開きタイプの競泳水着なのでIカップの迫力が伝わってくるんです。たまらーはみんな横乳が大好きなので、評判がすごくよかったです（笑）。

まだデビューして半年ほどだし、2026年はグラビアで存在感を高めそうな印象。1月10日に開催される「リップガールズ 新年撮影会」に参加するほか、2月10日に2nd DVD「たまりたまらん」もリリース予定だ。特に新年撮影会のほうは、R・I・Pオールスターズと言っていいほど豪華なので要チェックだ。