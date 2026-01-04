身長169cmでバストは88cm・Hカップ。超ハイスペックな美女だと評判の天野ちよ（あまの・ちよ）さんが、「2026年カレンダー」（発売元：トライエックス、価格：3520円）の発売記念イベントを12月27日、ブックファースト新宿店で開催した。

2019年からレースクイーンやラウンドガールとして活躍していた天野さんは、2024年からグラビア活動を本格化。同年11月リリースの1st DVD「ちよのこと」がスマッシュヒットし、新人とは思えない勢いでグラビア誌を席巻する存在である。カレンダーの発売は今回が初めてだ。

――出来上がった感想から聞かせてください。

【天野ちよ】 めちゃくちゃ大きくて驚きました。グラビア活動する多くの方々がカレンダーを出していますが、まさか自分も出せるとは思っていなかったし、ファンの方々のおかげだと感謝しています。

――全体的にはどんな写真になっていますか？

【天野ちよ】 2月に伊豆のほうで撮影したのですが、浴衣とランジェリーを組み合わせた和室での写真とか（1月・2月）、プールで前開きタイプの競泳水着で魅せる写真とか（9月・10月）。寒いなか鳥肌を立てながらがんばりました。

――お気に入りは？

【天野ちよ】 温泉の窓際で撮ったランジェリー姿の写真です。寒かったので室内で撮っていますが、ガラス越しの風景もきれいだし、温泉っぽくない雰囲気に仕上がっている点が気に入っています。

――どこに飾ってほしいですか？

【天野ちよ】 表紙はさわやかなので構わないのですが、大人っぽくてセクシーな写真は食事をしながらだと目のやり場に困るので、寝室がいいのかなと。私は普通にリビングに貼ろうと思っています（笑）。

新年1月1日からは、公式ファンクラブ「ちよこくらぶ」を開設。グレードによってオフ会や個撮の優先案内、私物のプレゼントなども盛り込まれるのでファンなら入会は必須。1月9～11日に幕張メッセで開催される東京オートサロン 2026にも、「AUTOWAY」ブースに登場する予定。「ぜひ会いに来てください！」と来場を呼びかけた。