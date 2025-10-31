AMD Ryzen 9000×RTX 5060の高性能ゲーミングPCが登場！ サイコム「G-Master Velox III AMD Edition」発売開始

サイコム、最新Ryzen 9000＆RTX 5060搭載ゲーミングPC「G-Master Velox III AMD Edition」を発売

BTOパソコンメーカーのサイコムは10月31日、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060を標準搭載したゲーミングPC「G-Master Velox III AMD Edition」を販売開始すると発表した。

価格はRyzen 5 9600を搭載したベースモデルで212,440円から。これまで高品質かつハイパフォーマンスな製品を提供してきたサイコムだが、今回の新モデルでは設計・性能ともにさらなる進化を遂げている。

高冷却・高性能設計。標準構成でもトップクラスのゲーミング性能

「G-Master Velox III AMD Edition」は、ATXミドルタワー型ケースを採用。CPUクーラーには静音性と冷却性能に定評のあるNoctua製「NH-U12S redux」を、GPUにはManli Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7を標準装備している。

複雑なカスタマイズを加えなくても、標準構成のままで最新ゲームを快適にプレイできる点が大きな魅力だ。

さらに、ケースにはFractal Design社製「Pop Silent」を採用。片側は強化ガラスパネル仕様で、内部の美しいパーツ構成を眺めながら楽しめるデザインとなっている。

見た目も機能も妥協なし。利便性を高める最新仕様

オプションとして、ARGB対応LEDストリップを追加すれば、ライティング演出によるスタイリッシュな外観も実現。

また、USB Type-Cポートをフルスピード対応で標準搭載しており、周辺機器の接続性と利便性も向上している。

OSにはWindows 11を採用し、洗練されたデザインと圧倒的な処理性能により、家庭用からプロゲーマーまで幅広いユーザーに新たなゲーム体験を提供する。