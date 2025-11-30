このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

G-Master Hydro Extreme Z890iをレビュー

これが100万円超PCの性能だ！水冷RTX 5090を搭載するデュアル水冷ゲーミングPCを検証

2025年11月30日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
G-Master Hydro Extreme Z890i

　サイコムの「G-Master Hydro Extreme Z890i」は、360mmサイズの巨大ラジエーターを2セット使っている超ド級のデュアル水冷ゲーミングPCだ。しかも、ドイツの新興冷却メーカーLynk+と協業し、NVIDIAのハイエンドGPUであるGeForce RTX 5090を独自に水冷化。従来の水冷モデルとは一線を画すデザインもすばらしい。

G-Master Hydro Extreme Z890i

Lynk+と協業して開発した、水冷仕様のGeForce RTX 5090搭載ビデオカード

　その外見的な特徴については前回詳しく紹介したので、ハードウェア面に興味がある人はそちらを参考にしてほしい。今回は定番ベンチマークを使ってその性能面をチェックしていこう。

G-Master Hydro Extreme Z890i

サイコムのデュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro Extreme Z890i」。標準構成の直販価格は101万5320円～（送料込み）

G-Master Hydro Extreme Z890i
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「636S-M2」（簡易水冷、360mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
マザー
ボード		 ASRock「Z890 Steel Legend WiFi」（インテルZ890、ATX）
メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
ビデオ
カード		 サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」（32GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
電源
ユニット		 ASRock「Steel Legend SL-1200G」（1200W、Cybenetics Platinum）
PCケース Fractal Design「Define 7 White TG Clear Tint FD-C-DEF7A-06」
（E-ATX、ミドルタワー）
PCケース
ファン		 Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）
通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
サイズ 240（W）×547（D）×475（H）mm
OS Microsoft「Windows 11 Home」
直販価格 101万5320円～ 101万5320円

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています