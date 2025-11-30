G-Master Hydro Extreme Z890iをレビュー
これが100万円超PCの性能だ！水冷RTX 5090を搭載するデュアル水冷ゲーミングPCを検証
2025年11月30日 10時00分更新
サイコムの「G-Master Hydro Extreme Z890i」は、360mmサイズの巨大ラジエーターを2セット使っている超ド級のデュアル水冷ゲーミングPCだ。しかも、ドイツの新興冷却メーカーLynk+と協業し、NVIDIAのハイエンドGPUであるGeForce RTX 5090を独自に水冷化。従来の水冷モデルとは一線を画すデザインもすばらしい。
その外見的な特徴については前回詳しく紹介したので、ハードウェア面に興味がある人はそちらを参考にしてほしい。今回は定番ベンチマークを使ってその性能面をチェックしていこう。
|G-Master Hydro Extreme Z890i
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「636S-M2」（簡易水冷、360mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|マザー
ボード
|ASRock「Z890 Steel Legend WiFi」（インテルZ890、ATX）
|メモリー
|64GB（32GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」（32GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|電源
ユニット
|ASRock「Steel Legend SL-1200G」（1200W、Cybenetics Platinum）
|PCケース
|Fractal Design「Define 7 White TG Clear Tint FD-C-DEF7A-06」
（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
|サイズ
|240（W）×547（D）×475（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|101万5320円～
|101万5320円
