サイコム の「G-Master Hydro Extreme Z890i 」は、360mmサイズの巨大ラジエーターを2セット使っている超ド級のデュアル水冷ゲーミングPCだ。しかも、ドイツの新興冷却メーカーLynk+と協業し、NVIDIAのハイエンドGPUであるGeForce RTX 5090を独自に水冷化。従来の水冷モデルとは一線を画すデザインもすばらしい。

その外見的な特徴については前回詳しく紹介したので、ハードウェア面に興味がある人はそちらを参考にしてほしい。今回は定番ベンチマークを使ってその性能面をチェックしていこう。