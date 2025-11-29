このページの本文へ

G-Master Hydro Extreme Z890iをレビュー

サイコムがGeForce RTX 5090を独自に水冷化！デュアル水冷ゲーミングPCの最高峰がついに登場

2025年11月29日 11時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

G-Master Hydro Extreme Z890i

　CPUに水冷クーラーを採用するBTOパソコンは多くのメーカーから登場しているが、ビデオカードにまで水冷クーラーを搭載しているものとなると、その数はぐっと少なくなる。それもそのはず、純粋に水冷仕様のビデオカードの数が少ないため、採用しようにもモノがないのだ。

　そんな中、サイコムはCPUもビデオカードも水冷方式にした、デュアル水冷PC「Hydroシリーズ」を常時提供している。しかも、ゲーム向けのミドルタワーやミニタワー、プロフェッショナル向けのワークステーションなど、複数のモデルを展開。同社がどうやって水冷ビデオカードを確保しているのか、不思議に思う人もいるだろう。だが、その答えはものすごくシンプルで、自分達で独自に改造し、水冷化しているのだ。

　BTOで選べる水冷ビデオカードの従来ラインアップは、GeForce RTX 5070 Tiと同RTX 5080の2モデル。240mmラジエーターの水冷ユニットにカード直付けのファンを併用することで、静音性と冷却性を両立した製品だ。

G-Master Hydro Extreme Z890i

独自に水冷化したビデオカードで、デュアル水冷を実現

　それらに対し、今回新たに登場したモデル「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」では、ゲームでもAI処理でもなんでもござれのウルトラハイエンド、GeForce RTX 5090を採用。ドイツの新興冷却メーカー「Lynk+」との協業により、ラジエーターは360mmサイズに大型化したほか、基板全体をプレートで覆う構造に進化。GPUだけではなく、メモリーや電源部も冷却できるようになっていた。

　そんなHydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBを搭載する、デュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro Extreme Z890i」の試用機（標準構成）を触る機会が得られたので、紹介していこう。

G-Master Hydro Extreme Z890i

サイコムのデュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro Extreme Z890i」。標準構成の直販価格は101万5320円～（送料込み）

G-Master Hydro Extreme Z890i
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「636S-M2」（簡易水冷、360mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
マザー
ボード		 ASRock「Z890 Steel Legend WiFi」（インテルZ890、ATX）
メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
ビデオ
カード		 サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」（32GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
電源
ユニット		 ASRock「Steel Legend SL-1200G」（1200W、Cybenetics Platinum）
PCケース Fractal Design「Define 7 White TG Clear Tint FD-C-DEF7A-06」
（E-ATX、ミドルタワー）
PCケース
ファン		 Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）
通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
サイズ 240（W）×547（D）×475（H）mm
OS Microsoft「Windows 11 Home」
直販価格 101万5320円～ 101万5320円

