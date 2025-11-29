CPUに水冷クーラーを採用するBTOパソコンは多くのメーカーから登場しているが、ビデオカードにまで水冷クーラーを搭載しているものとなると、その数はぐっと少なくなる。それもそのはず、純粋に水冷仕様のビデオカードの数が少ないため、採用しようにもモノがないのだ。

そんな中、サイコム はCPUもビデオカードも水冷方式にした、デュアル水冷PC「Hydroシリーズ」を常時提供している。しかも、ゲーム向けのミドルタワーやミニタワー、プロフェッショナル向けのワークステーションなど、複数のモデルを展開。同社がどうやって水冷ビデオカードを確保しているのか、不思議に思う人もいるだろう。だが、その答えはものすごくシンプルで、自分達で独自に改造し、水冷化しているのだ。

BTOで選べる水冷ビデオカードの従来ラインアップは、GeForce RTX 5070 Tiと同RTX 5080の2モデル。240mmラジエーターの水冷ユニットにカード直付けのファンを併用することで、静音性と冷却性を両立した製品だ。

それらに対し、今回新たに登場したモデル「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」では、ゲームでもAI処理でもなんでもござれのウルトラハイエンド、GeForce RTX 5090を採用。ドイツの新興冷却メーカー「Lynk+」との協業により、ラジエーターは360mmサイズに大型化したほか、基板全体をプレートで覆う構造に進化。GPUだけではなく、メモリーや電源部も冷却できるようになっていた。

そんなHydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBを搭載する、デュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro Extreme Z890i 」の試用機（標準構成）を触る機会が得られたので、紹介していこう。