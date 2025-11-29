G-Master Hydro Extreme Z890iをレビュー
サイコムがGeForce RTX 5090を独自に水冷化！デュアル水冷ゲーミングPCの最高峰がついに登場
2025年11月29日 11時00分更新
CPUに水冷クーラーを採用するBTOパソコンは多くのメーカーから登場しているが、ビデオカードにまで水冷クーラーを搭載しているものとなると、その数はぐっと少なくなる。それもそのはず、純粋に水冷仕様のビデオカードの数が少ないため、採用しようにもモノがないのだ。
そんな中、サイコムはCPUもビデオカードも水冷方式にした、デュアル水冷PC「Hydroシリーズ」を常時提供している。しかも、ゲーム向けのミドルタワーやミニタワー、プロフェッショナル向けのワークステーションなど、複数のモデルを展開。同社がどうやって水冷ビデオカードを確保しているのか、不思議に思う人もいるだろう。だが、その答えはものすごくシンプルで、自分達で独自に改造し、水冷化しているのだ。
BTOで選べる水冷ビデオカードの従来ラインアップは、GeForce RTX 5070 Tiと同RTX 5080の2モデル。240mmラジエーターの水冷ユニットにカード直付けのファンを併用することで、静音性と冷却性を両立した製品だ。
それらに対し、今回新たに登場したモデル「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」では、ゲームでもAI処理でもなんでもござれのウルトラハイエンド、GeForce RTX 5090を採用。ドイツの新興冷却メーカー「Lynk+」との協業により、ラジエーターは360mmサイズに大型化したほか、基板全体をプレートで覆う構造に進化。GPUだけではなく、メモリーや電源部も冷却できるようになっていた。
そんなHydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBを搭載する、デュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro Extreme Z890i」の試用機（標準構成）を触る機会が得られたので、紹介していこう。
|G-Master Hydro Extreme Z890i
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「636S-M2」（簡易水冷、360mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|マザー
ボード
|ASRock「Z890 Steel Legend WiFi」（インテルZ890、ATX）
|メモリー
|64GB（32GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」（32GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」×3＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|電源
ユニット
|ASRock「Steel Legend SL-1200G」（1200W、Cybenetics Platinum）
|PCケース
|Fractal Design「Define 7 White TG Clear Tint FD-C-DEF7A-06」
（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 7（無線LAN）、Bluetooth 5.4
|サイズ
|240（W）×547（D）×475（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|101万5320円～
|101万5320円
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります