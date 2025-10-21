サイコム、埼玉・八潮市のふるさと納税返礼品にゲーミングPCなど6モデル登場

サイコム、埼玉県八潮市のふるさと納税返礼品にPC6モデルを提供開始

ゲーミングからビジネス用途まで対応、3年保証とデバイス特典付き

PCメーカーのサイコムは10月21日、埼玉県八潮市のふるさと納税返礼品として、ゲーミングからオフィス向けまで幅広く対応する6つのPCモデルを、10月17日より提供開始したと発表した。

寄付額によって価格は異なるが、全モデル共通で3年間の製品保証と、サイコムオリジナルのゲーミングデバイス3点セットが付属する。

地元・八潮市のものづくりを体現

八潮市は「ものづくりの街」として知られる産業地域であり、今回の返礼品はサイコムにとっても地元愛を込めた特別なプロジェクトだ。

同社は、地域産業の発展に貢献することを目的に、地元で製造された高品質なPCを提供。確かな技術力と信頼性を備えた製品を通じて、地域と利用者をつなぐ役割を担う。

eスポーツ対応の高性能ゲーミングPC

注目は、サイコムの人気ゲーミングPCシリーズである「G-Master Velox B860 Intel Edition FS」と「G-Master Velox B850 AMD Edition FS」。

どちらも高性能CPUと最新のビデオカードを搭載しており、eスポーツ大会からゲーム配信まで、ハードなプレイにも余裕で対応する設計となっている。

業務効率を支えるオフィス向けモデル

一方で、オフィス用途を想定した「Radiant」シリーズもラインナップ。

特に「Radiant GZ3600B860 FS」は、多コアパフォーマンスに優れたIntel Coreプロセッサを採用し、クリエイティブワークからビジネスアプリまで、幅広いシーンで活躍する。

サイコムならではの細部まで作り込まれた設計により、品質と性能を高次元で両立している点も魅力だ。

地元とともに歩むサイコムの挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。