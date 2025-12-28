AKB48の12期生メンバーとして活躍し、「ゆかるん」のニックネームで親しまれる佐々木優佳里（ささき・ゆかり）さんが、1stトレーディングカード「佐々木優佳里 ～NATURAL BODY～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを12月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

最近の佐々木さんの話題といえば、2026年2月にデビュー予定の新アイドルグループのメンバー兼プロデューサーに就任したこと。AKB48卒業後はグラビアや演技での活躍が目立ったが、やはり「ステージに立つゆかるんが好きだ」というファンは多く、期待が高まるなかでのイベント開催となった。もちろん参加チケットも完売である。

――初トレカのことから聞きましょう。

【佐々木優佳里】 7月に都内のスタジオで撮影が行われたのですが、パステルカラーの可愛い水着から、大人っぽい黒のガーターランジェリーまで多彩な衣装で魅せるカードに。着たことがなかったメタリックのビキニにも挑戦したし、いい経験になりました。

――お気に入りは？

【佐々木優佳里】 白のランジェリー姿のカードです。柔らかい光のなかでナチュラルな表情が出ているし、9枚集めると1枚の大きなカードになるのもいいなあと。髪や肩の一部しか写っていないカードもありますが、ぜひコンプリートさせてほしいです。

――特典カードはいかがですか？

【佐々木優佳里】 チェキや衣装の切れ端を封入したカードもありますが、やはり生キスカードですね。600～700回くらい（台紙に）キスしましたが、相乗以上に難しくて最初はぜんぜん上手にできず……。後半になるにつれてペースが上がったので、当てた方はそんな苦労も想像しながら楽しんでほしいと思います（笑）。

――新アイドルグループについても！

【佐々木優佳里】 イチからグループを作るのは初めてだし、プロデューサーとしてメンバーにいろいろな経験をさせて、最高のグループになれるようにがんばっていきたいです。目標は武道館公演。つい先日、AKB48の20周年武道館コンサートに参加して、改めて気が引き締まりました。メンバーもグループ名も決まったので、近いうちにお知らせします。

2026年は佐々木さんのデビュー15周年イヤーだし、アイドルとしての再始動は大きな注目を集めそうである。年明け1月12日には、「佐々木優佳里 2026 HAPPINESS NEW YEAR EVENT」を開催。「新年にたくさんのハピネスを届けます！」と参加を呼びかけた。JR浅草橋駅西口が最寄りの「秋葉原ハンドレッド2」にて。