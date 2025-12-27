看護師として働きながらグラビア活動を続けている真田まこと（さなだ・まこと）さんが、1st写真集「スペルバウンド」（発行元：徳間書店、定価：4180円）の発売記念イベントを12月7日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

95cm・Iカップを武器に多くのファンを虜にしてきた真田さんだが、待望の1st写真集は今夏の沖縄で撮影されたもの。タイトルは「魔法にかかったように心を奪われる」の意味だが、「まことのことが好きにな～れ」という想いを込めて命名されたという。

――もう表紙からして、普段と違う雰囲気で気合いを感じます。

【真田まこと】 いくつか候補を出していただいたのですが、令和のグラビアにないような古き良き世界観を表現したいなと。大人っぽくてセクシーな黒のコルセットでキメてみました。

――全体的にはどんな写真を撮りましたか？

【真田まこと】 緑色のワンピースを着たまま川に入ったり、畳の部屋で扇風機の風に当たりながら水色のランジェリー姿を披露したり、シャツにデニムパンツという格好で沖縄の街で買い物をする写真が楽しめます。

――お気に入りは？

【真田まこと】 ベッドで撮った見開きショットです。上半身は白いシャツだけで大胆だし、表情もいい感じじゃないかと。仲のいい友達と部屋でお酒を飲むというイメージで撮ったショットも、顔が赤くなっているのが分かるので注目です。

――ファンからの評判は？

【真田まこと】 みなさん感動してくれました。デビューから追いかけている方からも、「美しいまことさんが詰まっていた」と言ってもらえたし、2025年は写真集が出せたことが一番うれしい出来事だったと思います

今後も看護師とグラドルの両方をがんばっていく意向で、年明け1月10日に「真田まこと ～HITOTOKI～ トレーディングカード」を発売。同日に神保町の書泉グランデでイベントも開催される予定だ。