笑顔で胸を揺らすダンスがTikTokが話題に。グラエンサー（グラビア×インフルエンサー）として注目されている桃木兎羽（ももき・とわ）さんが、1st写真集「とわいらいと」（発行元：らんくう、定価：3300円）の発売記念イベントを12月21日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

SNSの総フォロワーは160万人を突破した桃木さんの1st写真集は、クラウドファンディングで実現したもの。2025年2月から募集を開始し、最終的に400万円もの資金を集めることに成功。「初恋の人との再会」をテーマに、着てみたい衣装の案を出しながら、今夏に千葉県の富津市などで撮影が行なわれたそうである。

――喜びもひとしおですね。

【桃木兎羽】 ファンのみなさんと一緒に作ったという達成感もあるし、本当にうれしい気持ちです。「この写真を使ってほしい」と（編集段階で）自分の好みも伝えたし、胸を張って自信作と言える写真集になったと思います。

――いくつか写真の紹介を。

【桃木兎羽】 暑い夏のロケだったので花柄のワンピースに麦わら帽子をかぶってドリンクを飲んだり、白のビキニで海に入って遊んだり、浴衣を着て日本家屋の縁側でくつろいだりしています。大浴場でお湯を浴びる写真とかも撮りました。

――お気に入りは？

【桃木兎羽】 見開きでドーン！ と顔と胸がアップになっている写真です。両方の魅力が最大限に伝わるかなと。せっかくの写真集ですし特別感を出したかったので、ベッドで服を脱いでワインレッド色のランジェリーで魅せる写真も、ドキドキすると思うのでオススメしたいです。

――注目の衣装があれば。

【桃木兎羽】 撮影テーマの初恋は、高校時代という設定なので制服です！ 自分的には好きな衣装だし、やっぱり入れたいと考えていたんです。着たことがなかった紐リボンの制服で、可愛い感じの写真になっているのでぜひ楽しんでほしいです。

――2025年を振り返った感想やこれからの抱負も。

【桃木兎羽】 グラビアやお芝居など、いろいろな仕事を通してファンの方々との絆を深めることができて、ひと回り成長して大人になったかな（笑）。2026年は雑誌の表紙を飾ることを目標にがんばりたいです。映画やドラマにも出たいです！

グラビア誌の起用も増えているし、1stトレカも出している桃木さんなので、2026年の活躍にも期待が寄せられるところだ。演技については、縦型動画アプリ「FOD SHORT」で配信中のショートドラマ「俺モテてんのに、アイツにしか反応しなくなって溺愛されてんだけど」に出演しているので要チェック。