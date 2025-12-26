驚異的なスタイルを誇る「グラドル摩天楼」こと緒方 咲（おがた・さき）さんが、19th DVD「夢幻（むげん）」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：169分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月に都内のスタジオで撮影された19th DVDは、（視聴者の）夢のなかという非現実の世界をコンセプトにした映像。緒方さんも「夢なのでなんでもアリ。衣装は過去イチで肌の露出が多いし、えちえちな内容になっています」と前置きした。

――どんなシーンが楽しめますか？

【緒方 咲】 ダイニングで「ここは夢のなかだから……」と服を脱ぎ始めたり、リラックスさせてあげようとキスをしたり、K-POPアイドルのようはタイトな制服からランジェリーを披露したり。どのチャプターもギャップのある展開がポイントです。

――オススメは？

【緒方 咲】 バスルームで一緒にシャワーを浴びるシーンです。最初は肌色の水着姿ですが、体を洗ってもらっているうちにエスカレート。泡だけで胸を隠すのですが、前作よりもきれいな形を見せられた点を推したいです。

――ほか注目は？

【緒方 咲】 黒の革ジャケットとロングブーツで魅せるシーンです。「こういう衣装を着てみたい」と自分から要望を出したものだし、下に着けているセクシーなランジェリーも含めて楽しんでもらいたいです。

――2025年もグラビアで大活躍でしたね。

【緒方 咲】 みなさんの応援のおかげでやりきることができました。プライベートでは5年ぶりくらいに海外旅行もできたし、バランスよく仕事と両立できたと思います。2026年はSNSに力を入れて、いろいろな発信をしてバズりたいです！

旅行先は世界最大のディズニーリゾートがあるフロリダ州のオーランド。実は12月上旬に帰国したばかりで、イベント翌日の12月22日にYouTubeの「緒方 咲チャンネル」に現地を楽しむ様子を公開したので要チェック。公式ファンクラブ「咲ちぃの憩いの場」では、新年のおみくじなども企画するそうなので訪れてみよう。