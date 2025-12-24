篠原修司のアップルうわさ情報局 第2377回
中国の春節明けから
iPhone 18、2026年2月に試作生産開始か Proのデザインはすでに確定とのリーク
2025年12月24日 20時00分更新
アップルは2026年2月にiPhone 18の試作生産を開始する予定だという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカー、Fixed Focus Digital氏が12月20日にリークしている。
同氏によると、アップルは中国の春節（旧正月）の休暇明けに小規模な製造を開始する予定だという。工場が通常操業に戻るのは通例だと2月下旬ごろとなる。
また、同氏はiPhone 18 Proモデルの生産ラインはすでに設置されていることも明かしており、これはProモデルのハードウェアデザインがすでに確定していることを意味しているという。
さらに同氏は、外観のデザイン変更は一部のうわさほど大きくない可能性があると付け加えている。
この情報は、iPhone 18 ProモデルがiPhone 17 Proモデルと同様のデザインを採用し、トリプルレンズのリアカメラシステムが新しいカメラプラトー内に配置されるというこれまでの報告と一致している。
また、この報告はアップルがiPhoneの発売サイクルを分割するというこれまでの情報とも合致する。
うわさによると、iPhone 18 Proモデルは2026年9月にアップル初の折りたたみ式iPhoneとともに登場し、通常のiPhone 18とiPhone 18eは2027年春に発売される予定だという。
iPhone 18の通常モデルはA20チップが搭載され、RAMが12GBにアップグレードされる可能性があるとみられている一方で、コスト削減のため静電容量センサーを廃止した簡素化されたカメラコントロールボタンになる可能性もあるとのこと。
iPhone 18 Proモデルについては、A20 Proチップが搭載され、画面内蔵型Face IDテクノロジー、可変絞りレンズ、サムスン製の3層積層イメージセンサーなどが採用される可能性がある。また、アップルは次世代のカスタムC2モデムもこのデバイスでデビューすると予想されている。
この連載の記事
-
第2378回
iPhoneアップル、折り目が見えない折りたたみ式iPhoneをテスト中か
-
第2376回
iPhoneアップル、低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉投入か
-
第2375回
iPhone折りたたみiPhone、2400万画素の“画面下カメラ”搭載か
-
第2374回
iPhoneiPhone衛星通信が大進化？ アップル、5つの新機能を開発か
-
第2373回
iPhoneアップル「iPhone 18」前面カメラが“ついに2400万画素化”か
-
第2372回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か ダイナミックアイランド縮小の可能性
-
第2371回
iPhoneアップル、完全新デザインの「MacBook Pro」発売か 2026年後半から2027年にかけて
-
第2370回
iPhoneアップル、M5版「Mac mini」「Mac Studio」2026年半ばに発売か
-
第2369回
iPhoneアップル向けチップ製造コスト、8～10％上昇か。つまりiPhoneも…
-
第2368回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」カメラが2つに?
- この連載の一覧へ