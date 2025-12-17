【ビッグボーイ】ぷりっぷりのロブスターがたまらない！「ロブスターグリルフェア」開催

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションでは12月18日より「ロブスターグリルフェア」を開催する。

贅沢！ビッグボーイの「ロブスターグリルフェア」

「ロブスターグリルフェア」では、身がぷりっぷりのロブスターを使用したグラタンを、ビッグボーイの看板商品「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」などと一緒に楽しめるフェア。

使用されているロブスターはぷりっとした弾力と濃厚な旨みが特長で、ウニやマッシュルームの豊かな風味を感じられるウニグラタンソースとエダムチーズをのせて、オーブンで焼き上げている。香ばしいロブスターと濃厚でクリーミーなソースは相性抜群だという。

▲「ロブスター＆大俵ハンバーグ」 大俵ハンバーグ 150g 2409円、200g 2519円、250g 2739円

▲「ロブスター＆手ごねハンバーグ（150g）」2145円

▲「ロブスター＆グリルチキン（200g）」2189円

▲「ロブスター＆みすじステーキ（150g）」2959円

▲「ロブスター＆黒毛和牛サーロイン（80g）」3399円

▲ロブスター（単品）1639円

ご褒美にいいね！

ぷりぷりの食感や甘みや旨みが楽しみなロブスターフェア。



1年頑張った自分に。来年への活力に。いつもよりちょっと贅沢なロブスターで、自分へのご褒美としてみてはいかがだろうか？

（※文中の価格はすべて税込）