くりこ庵店舗にて商品を購入した人が対象

【本日】たい焼きの日！くりこ庵で「ちびたい焼き」無料プレゼント

2026年01月15日 10時20分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

1月15日はたい焼きの日

　たい焼き専門店のくりこ庵は、本日1月15日を「たい焼きの日」とし、先着で「ちびたい焼き（3個入り）」を無料配布するキャンペーンを開催します

配布される「ちびたい焼き（3個入り）」

　1月15日の当日限定で、くりこ庵店舗にて商品を購入した人を対象に、先着で「ちびたい焼き（3個入り）」を1袋プレゼント。1会計につき1袋の配布となり、無くなり次第終了です。


　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

