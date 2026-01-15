【本日】たい焼きの日！くりこ庵で「ちびたい焼き」無料プレゼント

くりこ庵店舗にて商品を購入した人が対象

たい焼き専門店のくりこ庵は、本日1月15日を「たい焼きの日」とし、先着で「ちびたい焼き（3個入り）」を無料配布するキャンペーンを開催します



1月15日の当日限定で、くりこ庵店舗にて商品を購入した人を対象に、先着で「ちびたい焼き（3個入り）」を1袋プレゼント。1会計につき1袋の配布となり、無くなり次第終了です。





