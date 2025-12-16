次のワンフェスはウルトラマンに注目！ 特別企画でウルトラヒーローショーも

2026年2月8日に幕張メッセで開催される「ワンダーフェスティバル2026［冬］」。今回はウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」が実施されることが公表された。

ワンフェスでも常に人気のウルトラマンシリーズの各種作品が、今回は7ホールに特設ブースで登場。一般ゾーンで出展しているディーラーのガレージキットなどを展示するほか、円谷プロ直営ストア「ツブラヤストア」をはじめとする関連商品を扱う企業のブースも集結。特に、ASCII読者にはおなじみ「肉の万世」とのコラボ商品「ウルトラマンカツサンド」（紙の箱にも仕掛けあり）は、慌ただしいワンフェス当日のお腹を満たしてくれるはず。

また、8ホールで実施される公式ステージもウルトラマン関連のイベントが多数。まず、12時と15時にはおなじみウルトラヒーローショー。さまざまな年代のウルトラマンが登場するとのことで、子供から大人まで楽しめるはず。また、モロボシ・ダン役でおなじみの森次晃嗣さん（13時～）、ウルトラマンの造形や特殊メイクを担当する若狭新一さん（14時～）、人気声優（稲田 徹さん、濱野大輝さん、関 智一さん、16時～）が登場するトークイベントが実施。

さらに円谷プロのキャラクターと記念写真が撮れるスポットや限定ガレージキットの販売と内容は盛りだくさん。詳しくは公式サイトの特設ページで（https://wonfes.jp/specialsite/news/news-17803/）。