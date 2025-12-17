史上最年少の16歳で「Krushガールズ 2024」に選出。ヤングジャンプの「制コレ24」メンバーにも選ばれた百田汐里（ももた・しおり）さんが、「2026年カレンダー」（発売元：わくわく製作所、価格：3630円）の発売記念イベントを12月7日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

今年も引き続きKrushガールズで活躍し、グラビアでも存在感を発揮する百田さんだが、東京オートサロン2026のイメージガール「A-class」に決まったことが話題に。カレンダーの発売も初めてということで、会場にも多くのファンが詰めかけた。

――でき上がった感想から聞かせてください。

【百田汐里】 めっちゃデカいなと思いました（笑）。秋に都内のスタジオで撮ったのですが、水着や制服、バレエをやっていたからレオタードなど、どの衣装の写真もフレッシュで可愛い感じにまとまっています。

――お気に入りは？

【百田汐里】 最後のボーナスカットです。ふわふわのニットで表情もすごく自然体。汐里らしさが一番よく出ていると思います。あと、ラストJKなので制服姿（3月・4月）もいっぱい見てほしいです。

――2025年はどんな年でしたか？

【百田汐里】 仕事のあるときに大阪から通っていたので大変でしたけれど、高校生活も楽しめたし、すごく充実した1年でした。特に印象的だったのがグラビア。以前は恥ずかしい気持ちのほうが先でしたが、いまめっちゃ楽しいのでこれからもがんばりたいです。

――来年の抱負も。

【百田汐里】 高校を卒業したら仕事の幅も広がると思うし、スタイルを褒めていただけることが多いので、モデルの仕事をやってみたいです。演技することも好きなので、圧倒的にモテるヒロインとか、普段の自分とは真逆の怖い役に挑戦してみたいです。

A-classの活動については、年明け1月9日～11日に幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に先駆け、12月18日にお披露目ライブ「2026 A-class LIVE」の開催が決定。「みなさんの前で初めて歌って踊ります。アイドルの汐里に会いに来てほしいです！」と参加を呼びかけた。JR浅草橋駅西口すぐのライブハウス「浅草橋MANHOLE」にて。